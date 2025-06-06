Вратарь «Краснодара» стремится играть в АПЛ

Марат Арчегов, агент голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, заявил, что его клиент стремится играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Sport24.

«Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время мы будем стремиться туда», — сказал Арчегов.

В прошлом сезоне Агкацев провел 34 матча, пропустив 29 мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.