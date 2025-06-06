Призер ОИ считает, что Андреева взвалила на себя дополнительную ответственность

Теннисистка Петрова: Андреева играла с Буассон не так свободно, как до этого

Российская теннисистка Мирра Андреева взвалила на себя дополнительную ответственность, и потому проиграла француженке Лоис Буассон в четвертьфинале женского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции. Об этом «Газете.Ru» заявила бронзовый призер Олимпиады — 2012, тренер женской сборной России до 15 лет, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«На такой стадии турнира недооценки соперника быть не может, оппонентов досконально изучают. Думаю, Мирра все-таки чувствовала превосходство, понимала, что она по всем показателям должна переигрывать соперницу. И, видимо, взвалила на себя дополнительную ответственность, которая ее сковала. Мне показалось, что она играла не так свободно, как предыдущие матчи. Отдадим должное и Буассон: она великолепно отбивалась, защищалась и не дала Мирре показать свою игру», — указала Петрова.

Андреева потерпела сенсационное поражение от Буассон, перед началом турнира занимавшей 361-е место в рейтинге WTA. 18-летняя россиянка уступила в двух сетах со счетом 6:7, 3:6.

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