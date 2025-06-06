Российская теннисистка объяснила поражение Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Кузнецова о поражении Андреевой: два мяча надломили ее

Бывшая вторая ракетка мира, победительница Открытого чемпионата США и «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова отреагировала в своем Telegram-канале на поражение 18-летней Мирры Андреевой от 361-й ракетки мира Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос», назвав россиянку красоткой.

«Мирра — красотка. Когда начинала матч, я не верила, что все может выровняться в другую сторону. Но буквально два мяча надломили ее. Потом Мирра занервничала, стала делать ошибки, которых обычно не допускает», — написала Кузнецова.

4 июня Андреева уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее сообщалось о том, что Андреева останется в топ-6 теннисисток.