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У экс-капитана «Спартака» обнаружили 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

PostNews: экс-капитан «Спартака» Джикия не оплатил 50 штрафов за нарушения ПДД
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия имеет 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 52 тысячи рублей, сообщает PostNews.

Последний раз Джикия оплатил штраф в апреле 2025 года. Всего с начала года у него 247 нарушений ПДД, Большинство штрафов Джикия получил за превышение скорости. В 2021 году Джикия купил автомобиль Mini Cooper JCW. С тех пор он нарушил правила более 2 тысяч раз.

Джикия пополнил состав подмосковных «Химок» в 2024 году. Соглашение заключено по схеме «1+1». В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, но не получили лицензию, которая позволяет играть в РПЛ, на сезон-2025/26.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Ранее «Химки» начали процедуру банкротства.

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