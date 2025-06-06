Загитова рассказала, что была инициатором примирения с Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как пригласила Евгению Медведеву в ледовое шоу «Ассоль», признавшись, что была инициатором их примирения, передает Sport24.

«Идея позвать Женю пришла ко мне. Негласный конфликт у нас присутствовал. Я решила сделать этот шаг, написала Жене: «Привет, спишь?» Причем, это было днем. Женя отреагировала позитивно, мы встретились и все обсудили», — сказала Загитова.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева ответила на вопрос, как она справлялась со стрессом в спорте.