Комментатор «Матч ТВ» о пресс-конференции Карпина: караул

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал в своем Telegram-канале караулом пресс-конференцию главного тренера сборной России Валерия Карпина перед матчем с Нигерией.

«Посмотрел «прессуху» Карпина. Это просто караул. Вопросы», — написал Генич , добавив эмодзи лица, закрытого рукой.

Поединок между национальными командами России и Нигерии состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин резко ответил на вопрос о позоре в матче с Нигерией.