«Вы в себе?» Карпин резко ответил на вопрос о позоре в матче с Нигерией

Карпин о матче России с Нигерией: ни слова не будет сказано про рекорд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции резко отреагировал на вопрос журналистов о том, можно ли будет считать мяч, пропущенный от национальной команды Нигерии, позором.

«Вы в себе?» — заявил специалист.

Также Карпин рассказал об установке для российских футболистов.

«Ни одного слова не будет сказано про рекорд. Будет установка — сделать так, чтобы нам не забили, а мы забили больше», — отметил он.

Сборная России не пропускает на протяжении восьми матчей.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее капитан сборной Нигерии заявил о серьезном настрое на матч с Россией.