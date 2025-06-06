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Воспитанника «Арсенала» приговорили к четырем годам тюрьмы

Экс-игрока «Арсенала» Джей Эммануэля-Томаса приговорили к четырем годам тюрьмы
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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воспитанника лондонского «Арсенала» Джей Эммануэля-Томаса приговорили к четырем годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, передает «Би-би-си».

34-летнего футболиста задержали в 2024 году. Пограничники Великобритании нашли у него около 60 килограммов наркотиков в двух чемоданах, с которыми он прилетел из Бангкока. Футболист признал свою вину.

Стоимость наркотиков составляет примерно £600 тысяч.

11 марта 2025 года ФБР назначило награду в $10 млн за поимку участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Веддинга.

Джеймс входил в олимпийскую сборную Канады по сноуборду. Его разыскивают за руководство транснациональной сетью поставок наркотиков. Сеть занималась переправкой кокаина из Колумбии. Веддинга арестовывали в 2024 году в Мексике, но сейчас ничего неизвестно о его местоположении. Веддингу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее хоккеист Евгений Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.

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