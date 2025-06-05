Назван матч сборной России, в котором должен сыграть голкипер «ПСЖ» Сафонов

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» предположил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может сыграть за сборную России в матче с национальной командой Нигерии.

«Я думаю, тренерский штаб может поставить его первый матч с Нигерией, а потом спокойно отпустить. У него же там потом игра. И он может спокойно матч сыграть и уехать», — заявил он.

15 июня «ПСЖ» в рамках первого тура клубного чемпионата мира сыграет с мадридским «Атлетико».

Поединок России и Нигерии состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее капитан сборной Нигерии заявил о серьезном настрое на матч с Россией.