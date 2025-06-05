Капитан сборной Нигерии заявил о серьезном настрое на матч с Россией

Капитан и защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг заявил о серьезном настрое своей команды на товарищеский матч с российскими футболистами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«За последние дни мы посмотрели много видео, чтобы понять стиль сборной России. Она очень сильная, мы подходим к матчу очень серьезно. Знаю, что национальная команда России не пропустила ни одного гола в последних матчах. Постараемся это изменить», — заявил он.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее стало известно, кто рассудит матч сборных России и Нигерии.