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«Это кто?» Мостовой об экс-игроке «Спартака», которым заинтересовался «Реал»

Экс-игрок Мостовой назвал уткой интерес «Реала» к бывшему игроку «Спартака» Жозе
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой не поверил в то, что экс-футболист красно-белых Виллиан Жозе, играющий в бразильском клубе «Байя», мог заинтересовать мадридский «Реал». Его слова приводит «Советский спорт».

«Напомните мне, Виллиан Жозе – это кто? (Смеется). Парень, который приехал, побыл в «Спартаке» и уехал, да? А, да, который забил один гол со штрафного, тогда помню! Я бы не сказал, что это шокирующая новость, просто совсем непонятно, откуда это и как. Я думаю, вряд ли, не стоит обращать на это внимание – это какая-то утка», — заявил он.

Информация о возможном переходе Жозе в «Реал» появилась 5 июня.

14 января 2025 года «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года. В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 13 встречах.

Ранее сборная Узбекистана с игроками РПЛ впервые вышла на чемпионат мира.

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