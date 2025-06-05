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Соперница Соболенко обвинила судью в предвзятости после поражения на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Швентек проанализировала поражение от Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Susan Mullane-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Польская теннисистка Ига Швентек, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на пресс-конференции заявила о предвзятости арбитра после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») от первой ракетки мира Арины Соболенко, представляющей Белоруссию.

«Я сама пошла посмотреть на метку и увидела, что она снаружи. Я хотела, чтобы он сам спустился и проверил, но он не стал этого делать. Это казалось мне несправедливым, если учесть, что он спускался каждый раз, когда Арина просила его об этом», — заявила она.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Швентек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

Швентек — действующая победительница турнира. Для белорусской спортсменки этот финал Открытого чемпионата Франции станет первым в карьере. В финале она сыграет с американкой Кори Гауфф.

Ранее по ходу матча Соболенко накричала на свою команду.

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