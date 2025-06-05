«Что вы здесь сидите?» Соболенко накричала на свою команду в матче «Ролан Гаррос»

Теннисистка Соболенко накричала на команду в матче со Швентек на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), разозлилась на свою команду в матче полуфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Соболенко играет с действующей чемпионкой турнира — полькой Игой Швентек, которая занимает пятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

«Что вы здесь сидите?» — попали в трансляцию слова Соболенко, сказанные в адрес команды по ходу встречи. При этом неясно, что вызвало ее недовольство.

В матче идет второй сет, первая партия осталась за белорусской — 7:6 (7:1).

3 мая Соболенко выиграла турнир Женской теннисной ассоциации категории 1000 в Мадриде, обыграв в решающем матче представительницу США Кори Гауфф.

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). За это время Соболенко выполнила два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 13. В активе Гауфф также две подачи навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из трех. Для 26-летней Соболенко этот трофей стал третьим в Мадриде, третьим в сезоне и 20-м в карьере.

Ранее 18-летнюю Мирру Андрееву оскорбили на русском языке во время матча «Ролан Гаррос».