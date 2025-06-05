Андреева останется в топ-6 теннисисток, несмотря на сенсационный вылет с «Ролан Гаррос»

18-летняя Андреева останется шестой в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранит шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») — 2025.

Это стало возможным после того, как пятая ракетка мира Ига Швентек из Польши в полуфинале турнира проиграла возглавляющей рейтинг WTA белоруске Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Швентек — действующая победительница турнира. Она смогла защитить только 780 очков из 2000 и опустится в рейтинге на седьмое место. Пятой станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

4 июня Андреева уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Андрееву оскорбили на русском языке во время матча «Ролан Гаррос».