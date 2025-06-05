Первая ракетка мира Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Соболенко одолела Швентек и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В полуфинальном поединке белорусская спортсменка обыграла представительницу Польши Игу Швентек, расположившуюся на пятом месте в рейтинге лучших теннисисток мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Швентек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

Швентек — действующая победительница турнира. Для белорусской спортсменки этот финал Открытого чемпионата Франции станет первым в карьере.

За трофей Соболенко сразится с победительницей противостояния между француженкой Лоис Буассон, выбившей с турнира 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, и представительницей США Кори Гауфф. Их матч состоится 5 июня, ориентировочное время начала — 19:30 мск.

Ранее по ходу матча Соболенко накричала на свою команду.