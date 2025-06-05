На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первая ракетка мира Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Соболенко одолела Швентек и вышла в финал «Ролан Гаррос»
close
Jaimi Joy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В полуфинальном поединке белорусская спортсменка обыграла представительницу Польши Игу Швентек, расположившуюся на пятом месте в рейтинге лучших теннисисток мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Швентек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

Швентек — действующая победительница турнира. Для белорусской спортсменки этот финал Открытого чемпионата Франции станет первым в карьере.

За трофей Соболенко сразится с победительницей противостояния между француженкой Лоис Буассон, выбившей с турнира 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, и представительницей США Кори Гауфф. Их матч состоится 5 июня, ориентировочное время начала — 19:30 мск.

Ранее по ходу матча Соболенко накричала на свою команду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами