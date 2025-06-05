«Зенит» объявил об уходе воспитанника «Спартака»

Петербургский «Зенит» на своем официальном объявил об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из клуба.

Всего в составе сине-бело-голубых игрок провел 34 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. В составе «Зенита» Бакаев стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и выиграл два Суперкубка России.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел за «Химки» 25 матчей и забил в них четыре мяча. Также Зелимхан выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, за тульский «Арсенал» и за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее легенда «Зенита» покинул «Урал».