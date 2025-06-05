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Легенда «Зенита» покинул «Урал»

Олег Шатов покинул тренерский штаб «Урала»
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Global Look Press

Российский тренер Олег Шатов покинул штаб екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба«шмелей» в Telegram-канале.

«Специалист работал в клубе с лета 2024 года. Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в тексте сообщения.

Шатов начинал спортивную деятельность в мини-футболе, а его профессиональная футбольная карьера стартовала в «Урале», который стал для него и последним клубом — Шатов закончил играть в 2023 году.

При этом значительную часть карьеры он провел в «Зените», с которым трижды стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В активе Шатова 28 матчей за национальную команду, в которой он забил два мяча.

По итогам прошедшего сезона Первой лиги екатеринбургский клуб занял четвертое место и получил место в стыковых матчах за право выступить в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». По сумме двух встреч уральцы уступили со счетом 2:3 и остались в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Зенит» борются за игрока «Ахмата».

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