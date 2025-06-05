Пропажу тренера Бердыева опровергли

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, возглавляющий азербайджанский «Туран Товуз», не уезжал в Россию и никуда не пропадал. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях, опубликовав соответствующее заявление.

«Курбан Бердыев не покинул страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к новому сезону и усилению состава. Призываем наших болельщиков и футбольную общественность не доверять непроверенной, лживой информации, наносящей ущерб имиджу клуба», — говорится в тексте.

Информация о том, что Бердыев пропал и не выходит на связь, появилась 5 июня.

Бердыев возглавил «Туран Товуз» в 2024 году. До этого тренер работал в махачкалинском «Динамо». Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также одержал победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду оторвался от Лионеля Месси в списке бомбардиров сборных.