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Роналду оторвался от Месси в списке бомбардиров сборных

Криштиану Роналду оторвался от Лионеля Месси в списке бомбардиров сборных
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Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в списке бомбардиров национальных команд за всю историю.

40-летний португалец минувшим вечером отличился в составе португальской сборной в 137-й раз, в то время как у Месси за Аргентину 112 забитых мячей. Спортсмены делят между собой первое и второе место в рейтинге лучших бомбардиров сборных соответственно.

В первом матче полуфинала Лиги наций-2025 сборная Португалии обыграла Германию. Встреча, которая прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», завершилась со счетом 2:1. На 48-й минуте счет открыл игрок сборной Германии Флориан Вирц. Через 15 минут Шику Консейсау счет сравнял, а через пять минут Криштиану Роналду вывел Португалию вперед.

В финальном матче Португалия сыграет с победителем пары ИспанияФранция. Эти команды встретятся 5 июня. Решающая игра турнира состоится 8 июня. В этот же день Германия сыграет за третье место.

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