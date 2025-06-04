Пропал российский тренер, побеждавший «Барселону»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев пропал, сообщает Sport24.

Специалист, возглавляющий азербайджанский «Туран Товуз», уехал в Россию и перестал отвечать на звонки руководства клуба.

«В начале июня должно было состояться заседание руководства клуба с участием главного тренера, однако от Бердыева не поступало никаких звонков. Официальные лица пытались связаться с 72-летним специалистом, но безуспешно», — заявил источник.

Бердыев возглавил «Туран Товуз» в 2024 году. До этого тренер работал в махачкалинском «Динамо». Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также одержал победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов прилетел в Россию.