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«Динамо» усилилось вратарем «Трактора»

Минское «Динамо» подписало двухлетний контракт с вратарем «Трактора» Фукале
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Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале перешел в минское «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал агентства Gold Star Hockey.

Вратарь подписал контракт с белорусским клубом на два года.

«Фукале выводил «Трактор» в полуфинал и финал Кубка Гагарина, суммарно одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, на его счету уже 15 сухих матчей в КХЛ», — говорится в тексте сообщения.

«Трактор» и минское «Динамо» встречались во втором раунде плей-офф КХЛ сезона-2024/25, в пяти матчах серии сильнее оказалась уральская команда.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся 21 мая на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее «Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли.

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