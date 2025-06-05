«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Флориду Пантерз» в первом матче финала Кубка Стэнли сезона-2024/25.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3. В первом периоде счет в матче открыл немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль. В середине первого игрового отрезка Сэм Беннетт сравнял счет, после чего Брэд Маршанд вывел гостей вперед. В начале второй двадцатиминутки Беннетт увеличил преимущество «Флориды» до двух шайб, затем Виктор Арвидссон сократил отставание «Эдмонтона» до одной шайбы. В третьем периоде Матиас Экхольм сравнял счет, а в овертайме Драйзайтль забросил победную шайбу.

Вторая игра финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится в ночь с 6 на 7 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

«Флорида» и «Эдмонтон» уже встречались в финале Кубка Стэнли в прошлом году, решающая серия 2024 года завершилась со счетом 4-3 в пользу «пантер».

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