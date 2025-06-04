В Госдуме рассказли, при каких условиях Овечкин может стать депутатом

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Александр Овечкин должен закрыть счета за рубежом, чтобы стать депутатом Госдумы, передает «Матч ТВ».

«Это и закрытие счетов за рубежом, публикация доходов, своих и жены. Есть много нюансов. Захочет ли он это делать? Не сомневаюсь в его способностях. Он может принести пользу», — сказала Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее агент Овечкина рассказал о планах хоккеиста.