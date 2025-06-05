Определился первый финалист Лиги наций УЕФА

В полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла Германию.

Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1.

На 48-й минуте счет открыл игрок сборной Германии Флориан Вирц. Через 15 минут Шику Консейсау счет сравнял, а через пять минут Криштиану Роналду вывел Португалию вперед.

В финальном матче Португалия сыграет с победителем пары Испания — Франция. Эти команды встретятся 5 июня.

Финальный матч состоится 8 июня. В этот же день Германия сыграет за третье место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно будущее Криштиану Роналду.