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Стало известно будущее Роналду

Footmercato: Роналду заключил новый контракт с «Аль-Насром»
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Stringer/Reuters

40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжит свою игровую карьеру в саудовском клубе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, клуб и форвард заключили новое рабочее соглашение. Его подробности не раскрываются.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход.

«Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.

Но уже 29 мая спортивный директор саудовского «Аль-Насра» Фернандо Йерро опроверг информацию об уходе футболиста из клуба, отметив, что переговоры о продлении рабочего соглашения продолжают идти.

Действующий контракт Роналду с командой был рассчитан до конца сезона-2024/25. За «Аль-Наср» он выступает с 2023 года, в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 25 забитых мячей.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее Роналду назвали нацпроектом.

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