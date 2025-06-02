Экс-тренер сборной России: есть основания говорить о том, что ЦСКА готов к чемпионству

Тренер Игнатьев: есть основания говорить о том, что ЦСКА готов к чемпионству

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Марко Николича есть основания говорить о том, что его команда готова к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Готов ЦСКА к чемпионство? По тому, как ощущается динамика развития команды, то есть основания Николичу так говорить. Я думаю, что найдут игроков, которые могут усилить команду», — сказал Игнатьев.

1 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Игоря Акинфеева проверили на допинг после победы ЦСКА в Кубке России.