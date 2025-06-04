Мостовой о матче Россия — Нигерия: установим очередной рекорд, еще на салют посмотрим

Экс-полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между сборными России и Нигерии, отметив, что россияне бьют все рекорды, передает «Чемпионат».

«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Мы бьем все рекорды. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и еще на салют посмотрим», — сказал Мостовой.

Сборная России под руководством Валерия Карпина 6 июня примет на своем поле команду Нигерии, а 10 июня отправится в гости к сборной Белоруссии. В 2025 году главная команда страны уже сыграла с Гренадой и Замбией, обыграв весной обоих соперников со счетом 5:0. Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных соревнований. Отстранение длится уже больше трех лет и связано со специальной военной операцией на Украине.

Ранее бывший игрок сборной России объяснил значение матча с Нигерией.