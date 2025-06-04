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Матвей Сафонов рассказал, о чем он скучает во Франции

Голкипер «ПСЖ» Сафонов: во Франции долго привыкал к отсутствию привычной еды
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Panoramic/Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что скучает во Франции по русским супам, передает «Матч ТВ».

«Долго привыкал к отсутствию привычной еды. Но потом понял, что и здесь есть вкусные блюда. Мне всегда нравился тар‑тар, и теперь это мое любимое блюдо там. Скучаю по супам», — сказал Сафонов.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Ранее Сафонов рассказал о встрече с Эммануэлем Макроном после победы в Лиге чемпионов.

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