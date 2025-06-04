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Ольховский: Андреева должна сама разобраться, что случилось в матче с Буассон

Теннисист Ольховский призвал Андрееву разобраться в причинах неудачи на «РГ»
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Lisi Niesner/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева после неудачи на Открытом чемпионате Франции не должна оглядываться на своего тренера Кончиту Мартинес и самостоятельно проанализировать свое выступление. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский.

«Какую работу должна провести Мартинес? Наверное, нужно самой Мирре понять, в чем дело, что произошло и почему местами она не показывала тот уровень игры, который может. Возможно, был неудобный ритм. Может быть, чуть-чуть где-то перегорела, внутри для себя уже переиграла эту соперницу.

Ей самой надо разобраться, что случилось. По уровню и по результатам Мирра должна проходить такие матчи, мы все на это надеялись», — сказал Ольховский.

Андреева сенсационно уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Лоис Буассон из Франции в двух сетах — 6:7, 3:6. В следующем раунде француженка сыграет с представительницей США Кори Гауфф.

Ранее Ольховский назвал необъяснимым поражение Андреевой от Буассон.

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