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Легенда тенниса о поражении Андреевой от Буассон: необъяснимо

Теннисист Ольховский: таких соперниц, как Буассон, Андреева должна проходить
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Lisi Niesner/Reuters

Поражение 18-летней россиянки Мирры Андреевой от 361-й ракетки мира Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос» трудно объяснить. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский.

«Очень сложно объяснить. Есть немного разочарования результатом, потому что был уверен, что Андреева пройдет дальше, а соперница не будет готова к такому поединку. На мой взгляд, Мирра моментами переставала играть в свой теннис. Осторожничала, не было уверенности, допускала непонятные двойные ошибки — их было достаточно большое количество. Необъяснимо. Может быть, испытывала психологическое давление и не ожидала, что соперница будет так играть.

На мой взгляд, таких соперниц Андреева должна проходить. Психологически настраиваться, бороться и показывать свой теннис. Этого сегодня, к сожалению, не случилось. Надо отдать должное Буассон, которая действительно показала очень хорошую игру и проводит феноменальный турнир», — констатировал Ольховский.

Андреева сенсационно уступила Буассон в двух сетах — 6:7, 3:6. В следующем раунде француженка сыграет с представительницей США Кори Гауфф.

Ранее 18-летнюю Андрееву освистали во время четвертьфинала «Ролан Гаррос».

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