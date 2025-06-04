18-летнюю Андрееву освистали во время четвертьфинала «Ролан Гаррос»

18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву освистали во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против Лоис Буассон.

В середине второго сета Андреева выбила мяч на трибуну, после чего услышала свист в свой адрес.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Буассон, которая является 361-й ракеткой мира, впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Андреева в 2024 году играла в полуфинале турнира.

Буассон в следующем раунде сыграет с Кори Гауф.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Андреева пошутила, что ненавидит Касаткину.