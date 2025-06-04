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Бывшая первая ракетка мира: Андреева сама виновата в поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Кафельников: Мирра сама виновата в поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Amr Alfiky/Reuters

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что 18-летняя Мирра Андреева сама виновата в поражении от Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос», передает «Чемпионат» .

«Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для ее будущего хорошо, что такой матч приключился», — сказал Кафельников.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась со счетом 6:7, 3:6.

Буассон, которая является 361-й ракеткой мира, впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Андреева в 2024 году играла в полуфинале турнира.

Буассон в следующем раунде сыграет с Кори Гауф.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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