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Украинка объяснила, почему пожимает руку бывшей российской теннисистке Касаткиной

Украинка Свитолина объяснила рукопожатия с теннисистками Рыбакиной и Касаткиной
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Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему сейчас пожимает руки Елене Рыбакиной и Дарье Касаткиной, которые сменили российское спортивное гражданство. Ее слова приводит We love tennis.

«Рыбакина сменила гражданство много лет назад. Касаткина — для меня яркий пример. Она сменила гражданство. Поэтому, конечно, мы пожимаем ей руку сейчас, потому что она поддерживает Украину», — заявила Свитолина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. 2 июня она проиграла 18-летней россиянке Мирре Андреевой в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Рыбакина родилась в Москве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство и теперь играет под флагом Казахстана.

Ранее Касаткина в шутку заявила, что ненавидит Андрееву.

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