18-летняя Мирра Андрееева уступила 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ронал Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась со счетом 6:7, 3:6.

Буассон, которая является 361-й ракеткой мира, впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Андреева в 2024 году играла в полуфинале турнира.

Буассон в следующем раунде сыграет с Кори Гауф.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее россиянка выбила украинку с «Ролан Гаррос».