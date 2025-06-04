Андреева встречается с сенсацией «Ролан Гаррос». LIVE

5:6. Совсем немного не попала в боковую Андреева. Сейчас ей нужно выигрывать свою подачу, чтобы выходить на тай-брейк.
5:4. Ударом в противоход Буасон все же забирает свою подачу. Но сейчас Мирра будет подавать на сет.
15:30. Теперь дроп-шот Мирре удался. Буассон успела, но следующим ударом россиянка обвела соперницу.
Ранее определилась возможная соперница Андреевой в полуфинале. Если Мирра сегодня выиграет, то в следующем раунде встретится с американкой Кори Гауфф, которая обыграла соотечественницу Мэдисон Киз 6:7, 6:4, 6:1. Ранее россиянка четырежды встречалась с Гауфф и все четыре раза проиграла.
Но сначала Мирре надо справиться с Буассон. Лоис на предыдущей стадии выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу.