Андреева встречается с сенсацией «Ролан Гаррос». LIVE

14:40

Ранее определилась возможная соперница Андреевой в полуфинале. Если Мирра сегодня выиграет, то в следующем раунде встретится с американкой Кори Гауфф, которая обыграла соотечественницу Мэдисон Киз 6:7, 6:4, 6:1. Ранее россиянка четырежды встречалась с Гауфф и все четыре раза проиграла.

Но сначала Мирре надо справиться с Буассон. Лоис на предыдущей стадии выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу.