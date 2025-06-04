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Спорт

Андреева встречается с сенсацией «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос», 1/4 финала. Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция). ОНЛАЙН
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Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россиянка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» играет с главной сенсацией турнира — француженкой Лоис Буассон. 361-я ракетка мира попала на соревнования через wild card и сумела добраться до столь высокой стадии, выбив из борьбы в том числе третий номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:41

40:30. Уверенный смэш с хафкорта бьет Андреева.

15:41

30:30. Лоис сорвала прием в аут.

15:40

15:30. От сетки в противоход пробила россиянка.

15:40

0:30. Не справляется Мирра с этим давлением и вновь ошибается.

15:39

0:15. Прессингует Буассон.

15:37

5:6. Совсем немного не попала в боковую Андреева. Сейчас ей нужно выигрывать свою подачу, чтобы выходить на тай-брейк.

15:36

40:15. Растянула Лоис соперницу по корту и пробила в угол.

15:35

30:15. Не получился у Мирры обводящий, аут.

15:35

15:15. Спокойно от сетки в пустой угол положила мяч Андреева.

15:34

15:0. Навылет подала Лоис.

15:34

5:5. Еще одна ошибка Мирры, Буассон делает брейк.

15:33

15:40. Сетка.

15:32

15:30. Неточный кросс справа исполняет Мирра.

15:15

15:15. Прекрасно укоротила россиянка, Лоис не ожидала.

15:31

0:15. Срывает удар Андреева, аут.

15:29

5:4. Ударом в противоход Буасон все же забирает свою подачу. Но сейчас Мирра будет подавать на сет.

15:29

Больше. Француженка подает навылет.

15:28

40:40. Точный обратный кросс в исполнении Лоис.

15:28

Брейк-пойнт. Здорово из обороны делает перевод по линии Андреева.

15:27

40:40. На прием Мирры Буассон отвечает с бэкхенда в коридор.

15:26

40:30. Уже Лоис ведет на своей подаче.

15:26

30:30. С хафкорта в угол кладет Буассон.

12:25

15:30. Классным ударом через коридор Мирра выходит вперед.

15:24

15:15. Буассон среагировала на дроп-шот и сыграла обводящим.

15:24

0:15. Проигрывает Лоис первый мяч на своей подаче.

15:23

5:3. Забирает свою подачу Мирра.

15:22

Больше. На противоходе Мирра ловит Лоис.

15:21

40:40. Ошибается Мирра.

15:20

40:30. В этот раз уверенно у сетки сыграла Лоис.

15:20

40:15. Укоротить не смогла Лоис.

15:19

30:15. Двойная ошибка у россиянки.

15:19

30:0. Коротким кроссом от сетки обводит Андреева француженку.

15:18

15:0. В коридор бьет Буассон.

15:16

4:3. Слева бэкхендом через коридор бьет Мирра, оформляет брейк и вновь выходит вперед!

15:15

30:40. Вновь в сетку отправляет мяч Буассон.

15:14

30:30. Ободом сорвала удар Андреева.

15:14

15:30. Буассон ошибается, сетка.

15:13

15:15. Лоис вышла к сетке и переиграла Мирру.

15:13

0:15. Двойная ошибка у Буассон.

15:12

3:3. Еще один аут позволяет Лоис сделать обратный брейк.

15:11

15:40. Аут у Андреевой.

15:11

15:30. Теперь дроп-шот Мирре удался. Буассон успела, но следующим ударом россиянка обвела соперницу.

15:10

0:30. Не укоротила Мирра, сетка.

15:10

0:15. Берет Лоис первый мяч на чужой подаче.

15:08

3:2. Вышла к сетке Лоис и уверенно положила мяч в угол корта.

15:08

Больше. Француженка подает навылет по центру.

15:07

40:40. Ровно. Сетка у Буассон.

15:07

Больше. Андреева сорвала удар от задней линии.

15:06

40:40. А сейчас Лоис здорово укоротила, точно под сетку.

15:05

Брейк-пойнт. Несколько очень сложных мячей вытащила Мирра и вынудила соперницу ошибиться!

15:05

40:40. Буассон ошибается на задней линии, сетка.

15:04

40:30. Срывает удар российская теннисистка.

15:04

30:30. Шикарно в боковую принимает Мирра.

15:03

30:15. Не перебрасывает сетку Андреева.

15:03

15:15. Андреева приняла в коридор.

15:02

0:15. Укороченными обменялись теннисистки, Мирра уверенно обвела француженку.

15:01

3:1. Лоис принимает в аут.

15:00

Больше. Из угла Буассон пробила в сетку.

15:00

40:40. По длине ошибается Андреева.

14:59

Больше. Классно в линию переводит мяч россиянка.

14:58

40:40. Не смогла Мирра обвести соперницу, сетка.

14:57

40:30. Неудачный прием у Лоис.

14:57

30:30. В сетку играет Буассон.

14:57

15:30. Две двойные подряд! Досадно.

14:46

15:15. Увы, и российская теннисистка допускает двойную ошибку.

14:56

15:0. Отлично по линии атакует Андреева.

14:54

2:1. Брейкует Мирра, надо брать свою подачу!

14:53

Брейк-пойнт. В коридор бьет Лоис.

14:52

40:40. Не смогла Андреева принять подачу.

14:52

30:40. Ошибка француженки дает Мирре брейк-пойнт.

14:52

30:30. Не успела Мирра на мяч.

14:51

15:30. Двойная ошибка у Лоис.

14:50

15:15. Допускает ошибку россиянка.

14:50

15:0. Буассон принимает в сетку.

14:49

1:1. Лоис срывает прием, счет в сете равный.

14:49

40:30. Хорошо приняла Буассон, Мирра ошибается.

14:48

40:15. На противоходе Андреева ловит соперницу.

14:48

30:15. Не попадает в корт с бэкхенда Мирра.

14:47

30:0. В угол с хафкорта кладет мяч россиянка.

14:47

15:0. Аут у Лоис.

14:46

0:1. Не удался прием Мирре, свою подачу француженка взяла.

14:46

40:15. По длине ошиблась Буассон.

14:44

30:0. Сразу навылет подает француженка.

14:45

40:0. В коридор на приеме бьет Андреева.

14:44

15:0. Неточный кросс от Мирры.

14:42

Игра начинается! Лоис на подаче!

14:40

Ранее определилась возможная соперница Андреевой в полуфинале. Если Мирра сегодня выиграет, то в следующем раунде встретится с американкой Кори Гауфф, которая обыграла соотечественницу Мэдисон Киз 6:7, 6:4, 6:1. Ранее россиянка четырежды встречалась с Гауфф и все четыре раза проиграла.

Но сначала Мирре надо справиться с Буассон. Лоис на предыдущей стадии выбила из турнира третью ракетку мира Джессику Пегулу.

14:35

Матч начнется после 14:45 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели! В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встречается с главной сенсацией турнира — француженкой Лоис Буассон, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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