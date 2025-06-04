Сафонов заявил, что сборная России может бороться с топами

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявил, что верит в успехи национальной сборной после ее возвращения на международный уровень.

«Сборная, которая у нас сейчас, спокойно может играть и бороться. За трофеи – это громко сказано, но стабильно играть на высоком уровне и получать результат против топовых сборных нам по силам», — заявил Сафонов.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Андрей Мостовой призвал Александра Мостового быть попроще.