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В футболе придумали новое правило

В футболе будут перебивать пенальти после двойного касания при ударе
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Violeta Santos Moura/Reuters

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила футбола, касающиеся пробития одиннадцатиметрового удара.

С нового сезона судьи будут разрешать футболистам перебивать пенальти в случае двойного касания мяча при ударе. Ранее при аналогичном нарушении в случае гола арбитры не засчитывали взятие ворот.

Обсуждение пересмотра данного правила началось в марте 2025 года, когда в серии пенальти за право сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» подобное нарушение совершил форвард «Атлетико» Хулиан Альварес. Арбитр не засчитал гол аргентинца из-за того, что перед ударом тот зацепил мяч опорной ногой, из-за чего «матрасники» проиграли серию и выбыли из турнира.

Победителями Лиги чемпионов 2025 года стали игроки «ПСЖ», оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Ранее пропал российский тренер, побеждавший «Барселону».

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