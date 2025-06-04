Сафонов прилетел в Россию с кубком Лиги чемпионов

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл в Россию, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Всем привет, я добрался до Москвы! Вот, сейчас ищу такси», — заявил вратарь, показав на камеру Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

28 мая Сафонов полностью оплатил долг на сумму 66 046 160 рублей и 22 копейки. Обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Сафонов сможет сыграть в товарищеском матче против Нигерии 6 июня.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее сообщалось, что «Химки» будут платить 2/3 зарплаты во время простоя.