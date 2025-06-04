В Норвегии заявили об огромных убытках от ЧМ по лыжным видам спорта

В Норвегии заявили, что ЧМ по лыжным видам спорта привел к финансовой катастрофе

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, который в 2025 году состоялся в Норвегии, привел к экономической катастрофе. Об этом заявил глава финансового департамента норвежского Тронхейма Кьетил Рейнскоу, передает РИА Новости со ссылкой на издание VG.

По его словам, прогнозируемая прибыль от проведения турнира составляла 20–30 млн норвежских крон (€1,7–2,5 млн). Однако в итоге убытки составили 34 млн крон (около €2,9 млн), сообщает издание.

«За 20 лет я сталкивался со многими компаниями. Но это трудно описать. Я никогда не сталкивался с такой экономической катастрофой, как эта», — сказал Рейнскоу.

Соревнования проходили в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

9 марта спортивный директор по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян‑Эрик Ольбу заявил, что норвежская сборная жульничала на чемпионате мира с экипировкой. Спортсмены выступали в перешитых костюмах, в швы которых были добавлены армированные нити. Они придают большую жесткость, и это позволяет спортсмену пролететь дальше.

Прыгунов на лыжах с трамплина из сборной Норвегии Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали из-за манипуляций с костюмами на чемпионате мира.

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