Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина потеряла спонсора из-за обмана на ЧМ

Юридическая компания Help досрочно расторгла спонсорский контракт со сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина после того, как был признан факт мошенничества с формой на домашнем чемпионате мира. Об этом заявили NRK в компании.

Help сотрудничала с норвежскими спортсменами на протяжении шести лет. Действующее рабочее соглашение истекало 1 мая 2025 года, и в компании не собирались его продлевать. Однако факт признания мошенничества вынудил организацию разорвать сотрудничество досрочно.

9 марта спортивный директор по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян‑Эрик Ольбу заявил, что норвежская сборная жульничала на чемпионате мира с экипировкой. Спортсмены выступали в перешитых костюмах, в швы которых были добавлены армированные нити. Они придают большую жесткость, и это позволяет спортсмену пролететь дальше.

Прыгунов на лыжах с трамплина из сборной Норвегии Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали из-за манипуляций с костюмами на чемпионате мира. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) открыла расследование.

Ранее стало известно, планируют ли возвращать российских лыжников.