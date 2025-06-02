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Спорт
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Вяльбе рассказала, смогут ли российские лыжники поехать на Олимпиаду

Вяльбе заявила, что у российских лыжников есть шансы поехать на Олимпиаду
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у российских лыжников есть шансы поехать на Олимпиаду, передает «ВсеПроСпорт».

«FIS сейчас просто ждет решения МОК, именно от МОК зависит наш допуск. Надежда, что мы поедем на Олимпийские игры, еще есть», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее определился первый российский атлет, отобравшийся на Олимпиаду-2026.

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