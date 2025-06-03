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Бывший нападающий сборной России дал прогноз на матч с Нигерией

Экс-нападающий Пименов: Россия должна обыграть Нигерию
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Belkin Alexey/Global Look Press

Бывший нападающий московского «Локомотива» и французского «Метца» Руслан Пименов дал прогноз на предстоящий 6 июня товарищеский матч сборных команд России и Нигерии, которую он назвал сильнейшей на африканском континенте.

«Это серьезный соперник, но мы играем дома, и разницу наши делают как в хоккее. Это радует. И несмотря на статусность соперников, не самые сильные сборные, но ребята относятся, что самое главное, ответственно к этим играм. Если об игре, это очень хорошая проверка для нашей команды. Посмотрим, кто как готов. Единственное, что настораживает, это отпускные настроения, все-таки сезон был длинный, и могут ребята взять определенную паузу. Но я надеюсь на их профессионализм, и ребята покажут свой максимум», — приводит слова Пименова odds.ru.

Специалист подчеркнул, что национальная команда России должна одержать победу, показав красивую игру, а в матче он ждет не менее трех забитых мячей, причем как минимум один гол должны оформить и нигерийцы.

Ранее стали известны исключенные из РПЛ команды.

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