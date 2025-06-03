«Химки» приостановили деятельность

Футбольный клуб «Химки» приостановил свою деятельность, сообщил в интервью ТАСС пресс-атташе команды Евгений Дзичковский.

По его словам, клуб выпустил официальную бумагу на этот счет.

«Клуб «Химки» ввел режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует», — заявил Дзичковский.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

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