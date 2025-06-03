Дзюба сменил номер

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сменил игровой номер. Об этом футболист сообщил в клубном Telegram-канале.

Спортсмен в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) будет играть под 22-м номером, который до этого принадлежал румынскому защитнику Ионуцу Неделчару.

«Ионуц, привет! Спасибо большое за номер, постараюсь не подвести. 22-й номер наконец-то начнет попадать по мячу!» — заявил Дзюба.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее Матвей Сафонов получил разрешение на выезд из России.