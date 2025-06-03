Сафонов получил разрешение на выезд из России

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов получил право на свободный выезд из России, сообщает Sport Baza.

По информации источника, судебные приставы сняли все ограничения с 26-летнего вратаря после того, как тот в полном объеме закрыл долговые обязательства по выплате алиментов перед бывшей супругой Анастасией.

28 мая Сафонов полностью оплатил долг на сумму 66 046 160 рублей и 22 копейки. Обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Сафонов сможет сыграть в товарищеском матче против Нигерии 6 июня.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

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