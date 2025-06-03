Журова об олимпийском чемпионе Тихонове: мне казалось, что он — настоящий мужчина

Журова раскритиковала олимпийского чемпиона Тихонова за его слова о депутатах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который негативно высказался о спортсменах, работающих в Госдуме, передает Sport24.

«Мне казалось, что Тихонов — настоящий мужчина, настоящий полковник. Сначала надо лично с человеком поговорить, а если человек не понимает, то, наверное, можно идти на публику», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее Тихонов подверг критике депутатов-спортсменов.