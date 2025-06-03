В «Локомотиве» рассказали, может ли клуб бороться за победу в РПЛ с российским костяком

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин уверен, что клуб может бороться за победу в РПЛ

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин заявил, что клуб может бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) с российским костяком, передает «Советский спорт».

«Да, думаю, что да. Уверен! Мы это в первой части чемпионата показали», — сказал Митрюшкин.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.