Гашек высказался об участии Дацюка в турнире, посвященном участникам СВО

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек в своих соцсетях заявил, что ему грустно видеть экс-хоккеиста Павла Дацюка на турнире, посвященном участникам СВО.

«Грустно видеть моего бывшего прекрасного товарища по команде Дацюка на мероприятии, связанном с поддержкой граждан России, участвующих в спецоперации на Украине», — написал Гашек.

Турнир прошел в Екатеринбурге в конце мая.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее российский хоккеист рассказал об общении с Гашеком после начала СВО.