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«Все нормально, как сам?» Российский хоккеист рассказал об общении с Гашеком после начала СВО

Российский хоккеист Людучин рассказал об общении с Гашеком после начала СВО
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин в новом выпуске «Настольный хоккей» рассказал о взаимоотношениях с бывшим чешским голкипером Домиником Гашеком и поделился, что списывался с ним уже после начала специальной военной операции России на Украине.

«Прошел месяц, прошло два — и недавно я ему написал. А меня кто-то попросил спросить у него номер. Я говорю: сейчас я ему напишу, разрешит — дам, не разрешит — нет. Я у него спросил, как дела. Он пишет через 2–3 дня: «Привет, все нормально, туда-сюда. Как сам?» — как ни в чем не бывало. <...> Ну конечно, он там ругается на нас. Я понимаю, что многое — это политика», — сказал Людучин.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Гашек сделал заявление по вероятному недопуску России на Олимпиаду.

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