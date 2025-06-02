Вратарь, получивший норвежский паспорт, хочет играть за сборную России

Тренер сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин хочет выступать за Россию, передает Sport24.

«Хайкин? Он получил гражданство Норвегии, женился, играть хочет за сборную России», — сказал Кафанов.

3 мая сообщалось, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта.

27-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее сообщалось о том, что Хайкин хочет как можно скорее получить гражданство Норвегии.